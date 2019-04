Adviesfirma's willen verandering in top Boeing

Institutional Shareholder Services vindt dat Boeing-topman Dennis Muilenburg geen dubbelrol meer zou mogen bekleden. Hij is nu zowel voorzitter als uitvoerend topman. ISS pleit voor de komst van een onafhankelijke voorzitter, aldus de krant.

Glass Lewis, een branchegenoot van ISS, heeft een ander advies. Glass Lewis vindt dat het hoofd van het zogeheten audit committee bij Boeing vervangen zou moeten worden.

Het Amerikaanse concern wordt momenteel door tal van instanties onder de loep genomen. Met een toestel van het type 737 MAX deden zich in korte tijd twee dodelijke crashes voor, in oktober in Indonesië en in maart in Ethiopië. Er zijn ook al aandeelhouders die het concern voor de rechter hebben gesleept. Ze claimden dat Boeing ,,winstgevendheid en groei boven veiligheid en eerlijkheid heeft gesteld'' en de ware omvang van de veiligheidsproblemen van het toestel verborgen hield.