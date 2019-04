Apple en Qualcomm leggen slepende ruzie bij

Qualcomm beschuldigde Apple er al heel lang van zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. Apple hield lange tijd vol dat de chipgigant misbruik maakte van zijn dominante positie op de markt door hoge royalty's te vragen. Het ging om een harde strijd, waarbij Qualcomm er zelfs in slaagde de verkoop van bepaalde iPhones in Duitsland tijdelijk in de ban te laten doen.

Er is nu onder meer een zesjarig licentiecontract afgesloten. Verder is sprake van een eenmalige betaling van Apple aan Qualcomm. Om hoeveel geld het precies gaat is niet duidelijk.

Op de beurs in New York ging het aandeel Qualcomm dinsdag zo'n 18 procent omhoog na het naar buiten komen van het nieuws. Bij Apple (plus 0,3 procent) was er minder beweging in de beurswaarde.