Netflix keldert op afname abonnees

Het aantal betalende klanten steeg afgelopen kwartaal met vijf miljoen, waar er ruim zes miljoen extra waren verwacht. Dat is 8% minder groei vergeleken met vorig jaar.

De koers van Netflix ging daarop tot 7% terug in de grijze nabeurshandel. Voorbeurs stond 3% winst op het bord.

Het aantal betalende klanten steeg naar 153,9 miljoen stuks voor het netwerk met series als House of Cards, Breaking Bad, Designated Survivor en Orphan Black.

Zijn omzet groeide tot $4,93 miljard, iets onder de verwachting van analisten op Wall Street. De winst per aandeel bleef met $0,55 per aandeel fors achter bij de verwachtingen van $0,99.

In de Verenigde Staten meldde het bedrijf van Reed Hastings 300.000 nieuwe klanten voor zijn streaming dienst, waar er ruim 600.000 werden verwacht. Het bedrijf verbrandt cash voor zijn nieuwe series, $460 miljoen tegen een eerdere schatting van $287 miljoen.

Voor het hele jaar denkt ceo Hastings de operationele marge op 13% te houden. Hij meldde dat prijsstijgingen in Europa, Brazilië, de VS en Mexico tijdelijk voor een afkoeling in de toename van abonnees zal zorgen. Voor heel 2019 en komende jaren zou er nog voldoende groei blijven, stelde Hastings.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.