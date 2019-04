Baas ASML stoort zich aan reacties politiek

,,Wat ik niet begrijp, is dat op het moment dat zo'n bericht naar buiten komt, dat dan mensen in Den Haag over elkaar heen struikelen om maar voor de camera te komen om te roepen hoe erg dit allemaal is. Zonder dat ze vragen naar de feiten'', aldus Wennink.

,,Je kunt de indruk wekken dat we onverantwoordelijk bezig zijn met onze intellectuele eigendommen. Dat is niet zo. Wij zijn niet naïef. Maar die indruk is schadelijk voor ons. Voor onze mensen, voor onze klanten, voor onze leveranciers en voor de samenleving.''

De chipmachinemaker sprak vorige week al tegen dat het bedrijf slachtoffer is van Chinese spionagepraktijken. ASML verklaarde wel te zijn beroofd van gepatenteerde informatie door een handvol medewerkers. Maar van een nationale samenzwering zou geen sprake zijn. ASML benadrukte ook al dat de kwestie geen invloed zal hebben op toekomstige deals van het bedrijf in China.