IBM kent slechte start van het jaar

De totale opbrengsten bedroegen 18,2 miljard dollar, waar in het eerste kwartaal van vorig jaar nog zo'n 19 miljard dollar aan omzet in de boeken ging. Bij het onderdeel Cloud & Cognitive Software was sprake van een daling van 5,2 miljard naar 5 miljard dollar. Onder de streep bleef 1,6 miljard dollar over, tegen een nettowinst van bijna 1,7 miljard dollar een jaar terug.

Financieel topman Jim Kavanaugh stelt dat de mindere prestaties op het vlak van clouddiensten onder meer komen door negatieve wisselkoerseffecten. Beleggers lijken evenwel niet tevreden. In de zogeheten nabeurshandel op Wall Street ging het aandeel IBM stevig omlaag.

Eind oktober kondigde IBM nog aan softwarebedrijf Red Hat voor meer dan 33 miljard dollar over te nemen. Het gaat om de grootste overname in de historie van het Amerikaanse bedrijf. Met de aankoop wilde IBM juist zijn positie in de cloudmarkt verstevigen.