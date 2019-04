Chinese economie profiteert van stimuli

Het Chinese bruto binnenlands product dikte met 6,4 procent aan in de eerste verslagperiode van het jaar. Dat was gelijk aan een kwartaal eerder. Economen rekenden in doorsnee op een groei van 6,3 procent.

In maart bleek de fabrieksproductie met 8,5 procent te zijn toegenomen, waar kenners rekenden op een stijging van 5,9 procent. De detailhandelsverkopen stegen ook sterker dan voorzien, met 8,7 procent en de investeringen dikten met 6,3 procent aan.