Japanse export weer gekrompen

De waarde van de export naar de Verenigde Staten dikte met 4,4 procent aan, aldus het ministerie van Financiën. De totale uitvoer van Japan kromp desondanks met 2,4 procent. Dat was wel iets minder sterk dan voorzien. Economen rekenden in doorsnee op een daling van de uitvoer met 2,6 procent. Een maand eerder zakte de export nog met 1,2 procent in.

De Japanse import groeide in de maart met 1,1 procent op jaarbasis. Dat was juist minder sterk dan kenners dachten, zij rekenden op een groei van de invoer met 2,8 procent. In februari kromp de import nog met 6,7 procent.