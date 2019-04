EUV-machines trekken de kar voor ASML

Analisten hielden in doorsnee rekening met een omzet van 2,1 miljard euro, hetgeen een daling met 8 procent op jaarbasis zou betekenen. De winst van ASML kwam uit op 355 miljoen euro. Dat was minder dan de 540 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018, maar meer dan verwacht. Volgens Wennink bleken met name zogenoemde DUV-machines winstgevender dan voorzien. De brutomarge kwam uit op 41,6 procent.

ASML houdt vast aan zijn doelstelling voor dit jaar, waarbij wordt gerekend op een groeiversnelling. De omzet in het tweede kwartaal komt naar verwachting uit op 2,5 miljard euro tot 2,6 miljard euro. De winstmarge komt naar verwachting uit tussen de 41 procent en 42 procent.