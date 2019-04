Hogere winst voor Vopak

De omzet kwam uit op 324,6 miljoen euro, tegen 316,2 miljoen euro een jaar terug. Het bedrijf spreekt zelf van ,,sterke'' financiële prestaties in de afgelopen periode. De bezettingsgraad van de opslagtanks bedroeg 86 procent tegen 87 procent een jaar geleden.

Vopak verkocht onlangs terminals in Amsterdam, Hamburg en het Spaanse Algeciras aan First State Investments. Ook werd een belang in een dochterbedrijf in Estland verkocht. Volgens Vopak wordt daarmee een nieuwe stap gezet in de uitvoering van de strategie. Tegelijkertijd breidt Vopak zijn opslagcapaciteit op andere locaties uit. In het eerste kwartaal werd 1,9 miljoen kubieke meter toegevoegd en daar komt later dit jaar nog eens 1,3 miljoen kubieke meter bij.

Goede start

Financieel directeur Gerard Paulides van Vopak verklaarde in een toelichting dat het bedrijf na afronding van die desinvesteringen een besluit zal nemen over wat er met de opbrengst van de transacties gebeurt. De afronding moet later dit jaar plaatsvinden.

Verder stelde Paulides dat Vopak een belangrijk eerste kwartaal heeft gedraaid, met ,,zeker een goede start van het jaar''. Alles ligt op schema bij de onderneming, aldus de bestuurder. Het bedrijf geeft geen concrete prognoses voor de winst dit jaar.