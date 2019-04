Huurinkomsten vastgoedfonds NSI omlaag

De bruto huurinkomsten bedroegen in de eerste drie maanden van het jaar 20,9 miljoen euro, een daling van 1,3 procent. Op een vergelijkbare basis was sprake van 2,5 procent groei van de huurinkomsten. De netto huurinkomsten bedroegen 14,7 miljoen euro, 2,3 procent minder dan vorig jaar.

Mede als gevolg van de verkoop van bezittingen daalde ook de leegstand bij NSI. NSI verkocht in het voorbije kwartaal zes panden en kocht er twee. De totale inkomsten uit investeringen vielen 16,1 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De zogeheten EPRA-winst per aandeel daalde 3,1 procent tot 0,56 euro. NSI gaf geen concrete prognose voor heel het jaar. Wel zei de onderneming dat langzaam een bezettingsgraad wordt bereikt die past bij de portefeuille van de onderneming. Verder is het nieuwe jaar ,,positief'' begonnen.