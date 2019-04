'Bedrijfsresultaten in focus op Damrak'

Chipmachinemaker ASML sloot het eerste kwartaal af met een omzet van 2,2 miljard euro. Daarmee presteerde het concern iets beter dan de gemiddelde verwachting. Vooral met de leveringen van vernieuwende EUV-machines presteerde het bedrijf volgens topman Peter Wennink iets beter dan voorzien. ASML houdt vast aan zijn doelstelling voor dit jaar.

Tankopslagbedrijf Vopak behaalde afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Het onderliggend bedrijfsresultaat (ebitda) steeg naar ruim 202 miljoen euro van 190 miljoen euro een jaar eerder. De omzet kwam uit op 324,6 miljoen euro, tegen 316,2 miljoen euro. Het bedrijf spreekt zelf van ,,sterke'' financiële prestaties.

TomTom

Navigatiedienstverlener TomTom zet duidelijk stappen met de divisie Location Technology. De tak die zich bezighoudt met het ontwikkelen van navigatieproducten voor de auto-industrie zag de omzet in het eerste kwartaal 29 procent stijgen. De totale omzet uit voortgezette activiteiten, dus zonder de resultaten van de recent verkochte divisie Telematics, klom 14 procent. Topman Harold Goddijn sprak van een goede start van het jaar.

Het aandeel Ajax staat ook in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbal staat na 22 jaar weer in de halve finales van de Champions League na de overwinning op Juventus. Tottenham Hotspur of Manchester City wordt de tegenstander van Ajax in de halve eindstrijd.

Singapore Airlines

Luchtvaartconcern Singapore Airlines gaat samenwerken met betalingsdienstverlener Adyen. Financiële details werden niet verstrekt. De samenwerking betreft digitale betalingen voor online boekingen of in-app boekingen.

Biotechnoloog Kiadis Pharma kondigde aan het Amerikaanse CytoSen Therapeutics over te nemen. CytoSen-aandeelhouders ontvangen 1,94 miljoen aandelen Kiadis, als vooruitbetaling. Zij komen daarnaast in aanmerking voor een mogelijke extra uitkering in aandelen Kiadis, na het behalen van mijlpalen.

De euro was 1,1309 dollar waard, tegen 1,1291 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 64,51 dollar. Brentolie werd 0,5 procent meer op 72,04 dollar per vat.