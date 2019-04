Ericsson profiteert van 5G-contracten

Over de eerste drie maanden van dit jaar behaalde Ericsson een nettowinst van 2,4 miljard kroon, omgerekend bijna 230 miljoen euro. Een jaar eerder stond het bedrijf nog 725 miljoen kroon in het rood. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 13 procent tot 48,9 miljard kroon

Ericsson richtte zijn pijlen vooral op markten waar de ontwikkeling van 5G al vergevorderd is, zoals in Noord-Amerika. Dat resulteerde tot dusver in achttien nieuwe contracten voor de levering van 5G-materieel met goede marges. Ericsson waarschuwt evenwel voor minder winstgevende opdrachten in het tweede kwartaal. Het bedrijf liet verder weten gesprekken te voeren met de Amerikaanse autoriteiten over een corruptie-onderzoek. Daarbij mikt Ericsson op een schikking.