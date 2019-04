Kleine winst Damrak op kwartaalcijfers

De AEX-index noteerde rond 15 uur 0,3% hoger op 566,53 punten, het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar. De Midkap-index ging 0,5% vooruit naar 823,80 punten.

De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt bleven dicht bij huis. Duitsland schroefde zijn groeiprognose met de helft terug, minister Altmaier van Economische Zaken wil belasting voor bedrijven afbouwen.

Chipmachinemaker ASML geldt vandaag, tussen alle kwartaalresultaten, als kanarie in de kolenmijn en voorspeller van de sector. „Een mooie kanarie momenteel”, oordeelt analist Stan Westerterp van JNVB. „De markt kan het gebruiken. Het resultaat is overigens geen spectaculaire blow-out, wel iets beter dan verwacht. Afgelopen kwartaal was er al herstel, dat verklaart wellicht de beperkte steun.”

De sector staat aan vooravond van meer groei in de tweede jaarhelft. Branchegenoten ASMI en BESI komen nog met resultaten, maar de verwachting is dat ook hun cijfers aantrekken, zegt Westerterp.

„De grondslagen van deze hele markt, met de uitrol van 5G-netwerk, kunstmatige intelligentie, cloud computing, zelfrijzende auto’s en internet of things waarbij alles met elkaar wordt verbonden zijn erg gunstig. In alles zit chips.”

Brentolie werd nog eens 0,7% duurder bij $72,25 per vat. De euro sterkte in prijs aan tegen de dollar (+0,2%) maar bleef onder zijn dagpiek van $1,1333.

Futures van Amerikaanse beurzen noteren hoger. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley boekte een lagere winst over het kwartaal.

Optimisme

In de AEX zakte ASML na de ochtendspurt tot 1,4% extra waarde na de publicatie van de resultaten. Volgens zakenbank Goldman Sachs heeft de grootmacht uit Veldhoven het voorbije kwartaal sterk gepresteerd. Het zette een kanttekening bij de vooruitzichten.

Vopak had de koppositie stevig in handen en koerste maar liefst 4,5% hoger. Het tankopslagbedrijf behaalde afgelopen kwartaal meer winst en omzet. KBC benadrukte vooral de toenemende winstgevendheid bij Vopak.

Staalmaker Arcelor Mittal boekte gesteund door de economische opsteker uit China een winst van 4%.

ING noteerde 0,4% lager. Het bankconcern sprak met het bestuur van Commerzbank en de Duitse politiek over hoe zij tegenover een eventueel samengaan staan.

ASR (+0,5%) meldde de uitgifte van 30-jarige schuld, bedoeld om ruimte te houden in zijn oorlogskas voor de strijd om Vivat. Aegon steeg met 2%, NN Group pluste 1,8%.

Unilever ging 1% achteruit in reactie op zwak ontvangen resultaten van het Franse levensmiddelenconcer Danone.

IMCD belandde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 3% nadat het Duitse Berenberg zijn koopaanbeveling voor het chemicaliënbedrijf introk. Galapagos moest 1,8% afstaan.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield had last van een negatiever advies van kredietbeoordelaar Moody’s.

In de Midkap speelde TomTom de hoofdrol en kreeg er 3,1% bij. Beleggers reageerden positief op de stevige groei bij de divisie die navigatieproducten maakt voor de auto-industrie.

BESI werd in de slipstream van sectorgenoot ASML door beleggers 2,2% hoger gezet. Flow Traders klom nog eens 1,3% na een dag eerder al flink hoger te zijn gesloten na meevallende resultaten.

Op de lokale markt spoot het aandeel Ajax 8,5% omhoog naar een recordstand van €18,60 nadat de Amsterdamse voetbalclub gisteravond de halve finale bereikte in de Champions League.

