Juventus kwart minder waard na uitschakeling

Na wat kleine winstpakkers staat de club om kwart over negen op €18,65, maar dat is nog altijd een kleine 9% hoger dan de slotkoers van dinsdag. Ajax haalde gisteren ten koste van Juventus de halve finale van de Champions League. Dat levert niet alleen miljoenen aan tv-gelden en winstpremies op, maar mogelijk ook torenhoge verkoopsommen voor de spelers van het eerste elftal.

In Italië zijn de druiven uiteraard zuur. Ook Juventus is beursgenoteerd, en dat aandeel daalt vanochtend 24%. De club is zo ineens een kwart minder waard dan voor aanvang van de wedstrijd. De koers is daarmee ook terug op het niveau van 31 augustus, het begin van het voetbalseizoen.