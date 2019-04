'Significante tik op orderboek BAM'

Amsterdam - Het kwijtraken van de opdracht voor de aanpak van het snelwegknooppunt Hoevelaken is een significante tik voor het orderboek van bouwbedrijf BAM, van enkele honderden miljoenen. Dat constateert KBC Securities. Wel merken ze op dat de impact op de omzet relatief beperkt is, aangezien de order over meerdere jaren was uitgesmeerd.