'Goed kwartaal voor Vopak'

De belangrijkste gebeurtenis bij Vopak in de afgelopen periode was overigens de verkoop van strategische bezittingen, aldus KBC. De Belgische bank herhaalt zijn advies accumulate en koersdoel van 47 euro, aangezien de toenemende winstgevendheid door zal zetten. Vopak is bezig zijn kosten te verlagen.

ING sprak van sterke resultaten van Vopak, waarbij de winst dit jaar hoger kan uitvallen dan door de markt wordt verwacht. Verder is ING benieuwd wat Vopak gaat doen met de opbrengst van de desinvesteringen, naast investeringen in projecten. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 45 euro.

Het aandeel Vopak noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur een plus van 4,1 procent op 43,54 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX-index.