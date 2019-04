Biertje en diner fors duurder

In het eerste kwartaal van 2019 gingen de prijzen bij restaurants en cafés met ruim 4% omhoog. Daarvan was ruim de helft het gevolg van de btw-maatregel van het kabinet, waarbij het lage btw-tarief naar 9% werd verhoogd.

Door de bovengemiddelde toename van de prijzen ligt de verwachte groei van de verkopen in de horeca wat lager dan in voorgaande jaren, stelt ING. In 2019 nemen de verkopen naar verwachting met 2% toe. Tussen 2014 en 2018 stegen de verkopen van consumpties en overnachtingen jaarlijks met ruim 4%.

Tegelijkertijd groeit het aantal horecagelegenheden. In 2019 is het aantal horecagelegenheden per Nederlander ruim 7% groter dan in 2009. Per 10.000 Nederlanders zijn er nu ruim 25 horecagelegenheden.

„Dat de rekening van een horecabezoek hoger uit valt, hangt voor een groot deel samen met de btw-maatregel. Daarnaast hebben horecaondernemers echter ook te maken met hogere inkoop- en personeelskosten”, zegt Thijs Geijer, sectoreconoom Horeca bij ING.

Flevoland kent het laagste horeca-aanbod maar is wel met een inhaalslag bezig. In Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is de groei ook bovengemiddeld. In deze provincies neemt zowel de vraag van de groeiende eigen bevolking als de vraag van dagjesmensen en buitenlandse toeristen sterk toe.