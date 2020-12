Wall Street begint laatste handelsweek in 2020 met verse records

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op een recordstand van 30.408 punten. De brede S&P 500 ging 0,9 procent omhoog naar een nieuwe piek van 3735 punten en techgraadmeter Nasdaq scherpte met een plus van 0,7 procent zijn top aan bij 12.899 punten.

Naast het steunpakket van 900 miljard dollar werd ook een handtekening gezet onder een federale begroting van 1,4 biljoen dollar, waarmee wordt voorkomen dat de overheid werd lamgelegd. Trump blijft echter bij zijn standpunt dat de waarde van de steuncheque voor Amerikanen moet worden verhoogd van 600 naar 2000 dollar. Trump heeft daarvoor de steun van de Democraten in het Congres, maar een meerderheid van zijn eigen partij steunt hem niet. Waarschijnlijk zal een op de planning staande stemming over die wens van Trump daarom weinig uithalen.

Bij de bedrijven stond Alibaba in de schijnwerpers. Het Chinese webwinkelconcern, met ook een notering in New York, zakte in de eerste handelsminuten 2 procent. Laat herstelde de koers en sloot het bedrijf 0,3% hoger. Eerder op de dag ging het aandeel nog flink onderuit in Hongkong door het nieuws dat betalingsdienstverlener Ant Group, een dochteronderneming van Alibaba, van de Chinese overheid moet stoppen met het verstrekken van consumentenkrediet en vermogensbeheer.

Verder schoot de koers van Myovant Sciences meer dan 20 procent omhoog nadat bekend werd gemaakt dat het bedrijf samen met farmaceut Pfizer (min 1,2 procent) aan een nieuwe behandeling voor kanker gaat werken.

Branchegenoot Novavax zakte juist bijna 10 procent, na een aankondiging dat er nog wordt gezocht naar 30.000 vrijwilligers voor een proef met het kandidaat-coronavaccin wat Novavax in ontwikkeling heeft.

Maaltijdenleverancier Doordash (-6,7%) kan volgens de Wall Street Journal beperkt worden in zijn inkomsten in Californië. Per 1 januari zouden bezorgdiensten zoals Doordash overeenkomsten met restaurants moeten kunnen tonen om maaltijden te kunnen afgeven. Veel transacties gaan bij leveranciers indirect.