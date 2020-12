Wall Street jaagt bij hogere opening op nieuwe records

De Dow Jones-index noteert 0,6% hoger. De S&P 500 en de Nasdaq koersen respectievelijk 0,7% tot 0,8% in de plus.

In Europa stijgen de financiële markten nadat president Trump de handtekening onder het steunpakket heeft gezet. Het Amerikaanse Congres steunt de uitkering van $600 per individu die tot $75.000 aan inkomsten hebben. Dat is de helft van de waarde van het eerste steunprogramma CARES. En volgens veel economen onvoldoende om de geslonken inkomsten op te vangen.

De effectieve vergoeding voor Amerikaanse staatsobligaties, die tegenovergesteld van de koers beweegt, steeg met 2,6 basispunten tot 0,956%.

Alibaba daalt

Beleggers kijken naar de notering van Alibaba, het aandeel verloor in Hongkong 8%, de tweede grote verliesdag op rij. De Chinese mededingingsautoriteiten zijn een mededingingsonderzoek gestart naar Alibaba en Ant Group, beide bedrijven zijn in handen van de Chinese miljardair Jack Ma. Peking zegt dat onderzoek nodig is omdat er signalen zijn dat Alibaba retailers onder druk zou hebben gezet om hun producten alleen op het platform van Alibaba te verkopen.

Volgens Mastercard tonen de aankopen van de Amerikaanse consumenten dat de vraag in de grootste economie ’pretty healthy’ is volgens ceo Steve Sadove.

AT&T beweegt nadat ’Wonder Woman’ in bioscopen voor $16,7 miljoen aan recettes opleverde. Gering, maar het eerste signaal sinds de coronauitbraak dat Amerikanen naar de bioscoop blijven gaan. Wonder Woman werd ook via HBO Max gestreamed naar huiskamers.

Vaccinmaker AstraZenexa meldde dat zijn eerste middel tegen corona volgens externe onderzoekers ook de nieuwste virusvariant effectief kan bestrijden.

Maaltijdenleverancier Doordash kan volgens de Wall Street Journal beperkt worden in zijn inkomsten in Californië. Per 1 januari zouden bezorgdiensten zoals Doordash overeenkomsten met restaurants moeten kunnen tonen om maaltijden te kunnen afgeven. Veel transacties gaan bij leveranciers indirect.

Tesla zal in 2021 beginnen in India. Volgens de minister van Transport Gadkari tegenover de Indian Express is zeker geworden dat de fabrikant van elektrische auto's van plan is te beginnen met de autoverkoop. Dat zou kunnen uitbreiden naar de productie bij voldoende vraag.