Onderzoek: reizigers willen minder reizen

Reizen en vooral vliegen is zoals bekend zwaar vervuilend. Met een vliegvakantie naar Bali stoot een reiziger net zo veel CO2 uit als hij met dertig zonnepanelen op zijn dak bespaart. Voor een retour Thailand zou je zes jaar vegetariër moeten zijn om dat te compenseren. In de tropenzon worden zulke klimaatzorgen even vergeten.

35% van de Nederlandse reizigers meldt meer vastberaden te zijn om duurzame reiskeuzes te maken dan een jaar geleden, zeggen ze in een enquête van Booking.com, bij uitstek een aanjager van toerisme. Een Australisch onderzoek dat werd gepubliceerd in het vakblad Nature Climate Change becijferde dat toerisme 8% bijdraagt aan de jaarlijkse wereldwijde uitstoot.

Van de ondervraagden in het onderzoek dat Booking.com woensdag publiceerde, zegt 41% dat ze de CO2-voetafdruk van hun vakantie-accommodatie zouden willen compenseren. Dat doen ze echter niet. Voor zover bekend doet minder dan 1% van de reizigers het daadwerkelijk.

Uit cijfers van luchtvaartassociatie IATA blijkt dat het vliegverkeer werelwijd zelfs snel groeit. Het aantal door passagiers gevlogen kilometers nam in januari met 6,5% toe ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.