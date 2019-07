Groeimotors Signify nemen gas terug

De totale opbrengsten kwamen in de verslagperiode uit op 1,48 miljard euro, tegen 1,54 miljard euro een jaar eerder. Op vergelijkbare basis betekende dat een krimp van afgerond 6 procent. De omzet bij led-, professionele en thuisverlichting daalde met 2,3 procent op vergelijkbare basis. De doelstelling van Signify voor dit jaar is om een groei in de bandbreedte tussen 2 en 5 procent voor deze divisies neer te zetten. Ondanks de slechtere prestatie houdt het bedrijf vast aan zijn verwachtingen voor het lopende jaar.

Topman Éric Rondolat benadrukt dat in de afgelopen drie maanden vooral vertraging van de Europese economie het concern dwarszat. Daarnaast ervoer Signify tegenwind in enkele groeimarkten. Volgens Rondolat is dat laatste een eenmalige tegenvaller.

Nieuwe groeiplatformen

Met de winstcijfers ging het wat beter mede omdat er minder geld naar reorganisaties ging. De winstmarge steeg tot 9 procent, vrijwel in lijn met de marktverwachtingen maar nog altijd onder de eigen doelstelling die tussen de 11 en 13 procent ligt. Onder de streep resteerde 50 miljoen euro, een groter bedrag dan in dezelfde verslagperiode een jaar eerder.

Signify blijft investeren in nieuwe groeiplatformen. Het concern nam vrijdag een belang van 51 procent in het Chinese Klite Lighting, een bedrijf dat led-lampen maakt. Financiële details gaf Signify niet. Meer dan driekwart van de omzet van Signify komt voort uit de verkoop van led-verlichting.