ASR zorgt voor extra slagkracht in strijd om Vivat

Woensdag publiceert ASR een intentie tot een 30-jarige obligatieuitgifte waarmee de verzekeraar geld wil ophalen. De bestemming van dit bedrag is de financiering van de overname van Loyalis, stelt cfo Chris Figee in een toelichting. Zo houdt ASR eigen kapitaal vrij voor een hoog Vivat-bod.

Toen begin december vorig jaar de overname van Loyalis rondkwam à €450 miljoen, financierde ASR die met een tijdelijke banklening, om later te zien of die aankoop uit eigen middelen zou worden betaald of via een obligatieuitgifte.

’Ruimte houden’

Dat zei ASR-ceo Jos Baeten in december in een interview met deze krant: „We willen ons geld inderdaad niet vastzetten en ruimte houden voor een volgende transactie. Via de tijdelijke banklening houden we alle ruimte voor Vivat. Ook dan financieren we met obligaties, maar Vivat heeft nogal wat schulden op de balans staan. Afhankelijk van of dat doorgaat, kunnen we zien hoe we Loyalis financieren.”

Het ASR-bestuur gaat na Pasen op roadshow langs grote beleggers om met hen die obligatie te bespreken. Figee zegt in een toelichting over de obligatieuitgifte dat het laat zien hoe flexibel ASR kan zijn. „Deze transactie toont dat we door onze financiële flexibiliteit en een sterke balans te gebruiken zelf kunnen kiezen hoe we dit doen.”

Strijd tegen consortia

Met de financiering laat ASR zien dat ze nog steeds serieus in de race zijn voor Vivat. Naast ASR, die Vivat in z’n geheel wil kopen, is er nog concurrentie van onder meer de twee consortia NN met opkoopfonds Athora en Aegon met Blackstone. Ook private equityfonds TPG doet nog mee.

€2 miljard

Volgens bronnen rond het verkoopproces hebben alle bieders een (niet-bindend) bod gedaan van €2 miljard of meer. Nu volgt een boekenonderzoek. ASR denkt door de overname van het geheel de meeste synergieën te kunnen boeken (qua kosten bij de verzekeringstak, de gesloten boeken levensverzekeringen en qua financiering van reserves) en zo dus ook een concurrerend bod te kunnen doen. Verder is het de vraag of alle bieders de toets van toezichthouder DNB kunnen doorstaan.

ASR zou bij een aankoop van Vivat ook nog een emissie willen doen. De verzekeraar heeft er veel vertrouwen in dat een grote meerderheid in het geval van een overname ook wil bijdragen.

Yarden niet voor ASR

Eerder dit jaar liet ASR een overname van de door financiële problemen geplaagde uitvaartverzekeraar Yarden lopen. Pas als Yarden zijn eigen problemen oplost en dus gaat afstempelen, kan daar sprake van zijn.

