'Saudi Aramco wil groot belang in Reliance'

In Indiase media wordt gemeld dat Aramco een belang van wel 25 procent wil nemen in Reliance voor een bedrag van 10 miljard tot 15 miljard dollar. Reliance is voor een groot deel in handen van multimiljardair Mukesh Ambani. Hij zou in februari een bezoek hebben gebracht aan het hoofdkantoor van Aramco in Saudi-Arabië.

Door een groot belang te nemen in Reliance kan Aramco zijn aanwezigheid in India versterken. Reliance is eigenaar van het grootste raffinaderij- en petrochemisch complex van India, in de staat Gujarat.

In maart werd nog bekend dat Aramco voor ruim 69 miljard dollar een meerderheidsbelang van 70 procent neemt in het Saudische petrochemische bedrijf Sabic.