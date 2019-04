'Deutsche Bank vreest gevolgen witwasaffaire'

Deutsche Bank zou via zijn netwerk jarenlang betrokken zijn geweest bij een enorme witwasoperatie, ook wel Global Laundromat genoemd. Russische criminelen sluisden hiermee naar schatting tientallen miljarden dollars door naar het Westen.

Volgens The Guardian was Deutsche Bank zich niet bewust van de zwendel tot onder meer de Britse krant zelf hier twee jaar terug voor het eerst over publiceerde. De kwestie kan mogelijk voor een nieuwe deuk zorgen in de toch al twijfelachtige reputatie van Deutsche Bank. In het interne rapport wordt gesproken van mogelijk verlies van beleggersvertrouwen en een daling van de marktwaarde.

De Duitse justitie deed vorig jaar al een inval bij de bank in verband met een witwasonderzoek naar aanleiding van documenten uit de zogenoemde Panama Papers. Ook wordt het financiële concern onder de loep genomen vanwege zakelijke banden met de Amerikaanse president Donald Trump.