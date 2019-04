Ranja-siroop naar brouwer Heineken

Vandaag tekenen Vrumona – in Nederland producent van Pepsi, Royal Club, Sourcy en Rivella – en Merkgoed de overeenkomst.

Ranja behoort met de start in 1921 tot de oudste limonademerken van Nederland. Sinds 2016 is het in bezit van participatiemaatschappij Nederlands MerkGoed en siropenproducent Burg Groep dat het vernieuwde.

Het tweede merk Limeau Sirop d’Amsterdam, een biologisch geproduceerde drank, gaat mee in de overeenkomst met Heineken. Dat breidt zijn aanbod met een serie dranken met minder suiker uit.

