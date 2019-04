'Chinese data geven Wall Street zetje'

Peking presenteerde cijfers over economische groei, industriële productie en detailhandelsverkopen in de Volksrepubliek die beter waren dan economen in doorsnee hadden verwacht. Eerder waren tegenvallende groeicijfers uit het Aziatische land reden voor pessimisme over wereldwijde groei.

Chipmakers, die gevoelig zijn voor nieuws over economische ontwikkelingen in China, stevenen af op een hogere opening. Voorbeurs stonden Intel, AMD, NXP en Nvidia tot 4,5 procent in de plus. Een ander chipbedrijf, Qualcomm, profiteert daarbovenop nog na van een overeenkomst met Apple. De twee bedrijven zetten deze week een punt achter hun jarenlange ruzie over patenten.

PepsiCo

Snack- en frisdrankgigant PepsiCo opende de boeken en kon een hogere kwartaalwinst en -omzet overleggen. Vooral snacks en lightdrankjes zorgden voor goede resultaten van de maker van onder andere Pepsi, Dorito's en Lays.

Vooruitzichten bij Netflix geven beleggers mogelijk reden tot zorg. Door prijsverhogingen verwacht de videostreamingdienst een dip in de aanwas van nieuwe abonnees, net nu film- en mediagigant Disney met een concurrerend platform komt. Technologieconcern IBM kende een tegenvallende start van het jaar, waarin de omzet en winst daalden.

Morgan Stanley

Zakenbank Morgan Stanley sloot de eerste drie maanden af met een lagere winst, mede door lagere inkomsten uit handel in obligaties in aandelen. Topman James Gorman sprak desondanks van solide resultaten. Ook medisch bedrijf Abbott Laboratories opende de boeken. Na de slotbel komt aluminiumproducent Alcoa met cijfers.

De koersenborden in New York stonden dinsdag bij het slot van de handelssessie op groen. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 26.452,66 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent, tot 2907,06 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent omhoog naar 8000,23 punten.