Brussel akkoord met afstoting Arcelor

ArcelorMittal en Liberty House sloten eerder al een akkoord over de overname van activiteiten in België, Luxemburg, Tsjechië, Roemenië, Macedonië en Italië. Bij de Europese Commissie waren echter twijfels gerezen over de houdbaarheid van de deal, mede omdat die voor een groot deel met geleend geld zou worden gefinancierd. Nadat Liberty House had toegezegd meer eigen kapitaal te gebruiken voor de aankoop, ging de Commissie alsnog akkoord.