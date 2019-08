Beveiliger G4S splitst geldtransport af

De beslissing volgt op een strategisch onderzoek dat in december vorig jaar begon. De activiteiten van G4S lopen nu nog uiteen van het uitbaten van gevangenissen tot het vervoer en verwerking van cash. Door die laatste activiteiten apart te zetten, verwacht het concern flexibeler te kunnen opereren. Dat levert aandeelhouders uiteindelijk ook meer waarde op, stelt topman Ashley Almanza.

Andere partijen azen al op een overname van de af te splitsen divisie, die Cash Solutions heet. G4S voert gesprekken met potentiële kopers, maar weet nog niet of het ook tot een deal komt.

G4S biedt in 44 landen diensten voor geldtransport aan. Voor de circa 1300 werknemers van Cash Solutions in Nederland zijn er geen directe gevolgen van de splitsing, verwacht algemeen directeur Bas Rodenberg. Het onderdeel werkte in Nederland de afgelopen jaren al erg zelfstandig van de beveiligingstak, zegt hij. „De verwachting is zelfs dat we meer mensen nodig hebben, omdat gedeelde ondersteunende functies als IT en financiën worden opgeknipt.”

De tak van G4S voor vervoer en verwerking van contant geld was vorig jaar goed voor circa 15 procent van de totale omzet van de multinational. Hoewel het gebruik van contant geld afneemt, voerde ’s werelds grootste beveiligingsbedrijf de opbrengsten uit deze activiteiten het voorbije halfjaar nog wel op met 3,9 procent. De divisie voor beveiliging groeit evenwel in een harder tempo.

Volgens Rodenberg is verdere consolidatie in de krimpende markt voor contante betalingen onvermijdelijk. Daarnaast maakt Cash Solutions zich op voor fikse investeringen in andere vormen van betalingsverkeer, zoals online transacties. Daarbij wordt ook gekeken naar samenwerkingen met betalingsverwerkers. „Wij zijn heel goed in cash, andere zijn goed in systemen aan de kassa. Daar voeren wij gesprekken over.”