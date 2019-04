Dit moet je weten van beursnotering Pinterest

Pinterest, dat al twee miljard keer per maand wordt bezocht voor foto’s van mode, tuinieren, interieurinrichting of reistips, wil voor uitbreiding, en uitbetaling van eerste aandeelhouders, zo’n $1,28 miljard bij beleggers op de beurs ophalen in ruil voor aandelen.

Daarmee zou het concern ruim meer dan op Wall Street virtueel direct $9 miljard waard worden. Dat is wel ruim onder de $12 miljard waarde die Pinterest kreeg opgespeld bij een vorige kapitaalinjectie.

Verhoogt Pinterest de introductieprijs naar $17, zoals de Wall Street Journal meldt, dan schroeft de markt de waardering van het bedrijf direct hoger. Recent werd de waardering van het plaatjesboek juist lager gezet.

Vanmiddag gaat ook het 800 werknemers grote Zoom, de in 2011 opgerichte leverancier van videoconferencing uit San José, waarschijnlijk melden tegen een prijs van $35 per aandeel naar de beurs te gaan.

Het is overigens een van de weinige winstgevende bedrijven die naar de beurs trekt. Zoom is inmiddels goed voor 20 miljard videoverbindingen per jaar.

Taxi-app Uber boekt al jaren fors verlies, net als concurrent Lyft, dat bovendien sinds de recente beursnotering ruim 30% aan waarde verloor.

De markt kijkt daarom vooral hoeveel start-ups waard kunnen worden. De jonge Amerikaanse bedrijven nemen vaak fors verlies voor lief om snel met agressieve marketing in markten te kunnen groeien om nieuwkomers de pas af te snijden.

Het buzz-woord op de beurs is daarom ’binding’: hoe zorgen ze met nieuwe diensten dat ze klanten vasthouden. Facebook lukte dat jarenlang, maar ziet in Westerse markten gebruik afnemen.

Verschil in stijlen

Pinterest, met 95% van alle omzet in de Verenigde Staten uit advertenties, staat voor een iets andere groei dan grote voorgangers als Facebook, Twitter en Snap probeerden, met agressieve groei. Het heeft aangegeven niet ten koste van alles gebruikers toe te willen voegen in nieuwe landen.

De markt kijkt daarom ter vergelijking naar Ubers geschatte $100 miljard beurswaardering die in mei begint, als dé ultieme groeier dit jaar voor een notering. Het wordt de grootste notering in tech ooit.

Maar ook hier zijn begeleidende banken voorzichtiger geworden: de introductiekoers wordt mogelijk verlaagd. Pinterest gaf in het prospectus bij de notering aan voorlopig geen winst meer te kunnen maken.

De introductie van beide unicorns, later volgt die van PagerDuty, kan een waterscheiding in noteringen betekenen voor de komende kwartalen.

Wall Street staat voor een licht hogere opening van de beurzen.