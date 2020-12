Deze vijf punten bepalen lot van zwaar getroffen horeca

Horecaprotest maandag tijdens een actie in Den Haag. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - Het is erop of eronder voor de horeca deze week. Dinsdag besluit het kabinet of versoepelingen rond de feestdagen mogelijk zijn, en zo nee welke steun er wordt geboden. Het lot van de horeca hangt af van vijf zaken.