Bierproductie ’niet essentieel’ in Mexico

Veel mensen in Mexico zijn wanhopig op zoek naar bier nu de bierproductie is stilgelegd. Ⓒ AFP

MEXICO-STAD (ANP) - Er dreigt een tekort aan bier in Mexico omdat de regering de productie grotendeels heeft stilgelegd. De autoriteiten hebben daartoe besloten omdat ze bierproductie als ’niet essentieel’ hebben gestempeld. Dat schrijft The Washington Post. Inmiddels is er een levendige zwarte handel ontstaan in het gerstenat.