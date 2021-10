Sint en Kerstman eerder dan normaal op jacht naar cadeautjes

Eén op de acht zegt zelfs al te zijn begonnen met de jacht op cadeautjes. In totaal begint één op de vijf shoppers dit jaar eerder begint met hun aankopen voor de feestdagen dan in 2020.

Voorbereiden

„Het is dan ook zaak voor ondernemers om zich voor te bereiden op vroege shoppers, als zij dat nog niet gedaan hebben”, zegt Wilko Klaassen van Klarna Nederland.

Vroege inkopers doen dit vooral om te profiteren van koopjes (71%). Ook speelt een rol dat ze zeker willen zijn van de beschikbaarheid van producten (47%) en dat ze vertragingen bij de verzending willen vermijden (47%).

Black Friday

Op 26 november is het Black Friday, de Amerikaanse koopjesdag die in Nederland ook populair is geworden. Bijna 4 op 10 ondervraagden zegt rond die dag te willen toeslaan. Dat geldt met name voor de jongere generaties. Zij laten zich regelmatig inspireren door producten die ze op sociaal media zien, aldus de enquête. Bijna drie kwart van generatie Z (1996-2015) en 64% van de millennials (1980-1995) zegt dat ze een product hebben gekocht nadat ze het op sociale media hadden gezien