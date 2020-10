Tweede golf zorgt voor enorme toename ziekmeldingen

Dat meldt arbodienstverlener Arbo Unie.

Tijdens de eerste lockdown meldden zich juist verrassend weinig mensen ziek. Nu ziet de arbodienstverlener een verzuimpiek in de laatste week van september, die er in voorgaande jaren niet was.

Verkouden

Dat is deels te verklaren doordat mensen met contactberoepen zich ziek moeten melden bij verkoudheidsklachten, maar ook bij de overheid, financiële instellingen en in de ICT melden zich nu volop mensen ziek. En in deze sectoren wordt heel veel thuisgewerkt.

„Tijdens de eerste lockdown was iedereen nog vol goede moed, nu vragen mensen zich af hoe lang dit nog gaat duren. Maanden? Een jaar? Jaren?”, verklaart Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en namens deze organisatie ook bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer beladen

Ook denkt Roelen dat mensen nu wellicht banger zijn om besmet te raken met het coronavirus dan in het voorjaar, omdat de diagnose beladen is. „We merken dat de omgeving van mensen vaak heftig reageert op een positieve testuitslag. Er is een soort collectieve schrikreactie, terwijl veel mensen goed herstellen van het virus.”

In april en mei dempte de economische onzekerheid het aantal ziekmeldingen, zegt de hoogleraar. „Als mensen vrezen voor hun baan melden ze zich niet zo snel ziek.”