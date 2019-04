Europese beurzen in de plus

De AEX op Beursplein 5 stond kort na de opening op Wall Street 0,3 procent hoger op 566,56 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 825,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,6 procent omhoog, Londen steeg een fractie.

Vopak klom 3,9 procent. Het tankopslagbedrijf behaalde afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Bij de hoofdfondsen deed alleen ArcelorMittal (plus 4,8 procent) het beter. Brussel gaf toestemming voor de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Dat was een vereiste om het Italiaanse Ilva over te mogen nemen.

ASML

ASML dikte 0,8 procent aan. De chipmachinemaker sloot het eerste kwartaal af met meer omzet dan verwacht. Chemicaliëndistributeur IMCD (min 2,1 procent) kreeg een adviesverlaging van Berenberg en stond bij de grootste verliezers.

In de MidKap steeg TomTom 1,3 procent na publicatie van solide kwartaalcijfers. Het navigatiebedrijf zet duidelijk stappen met de divisie Location Technology. De tak die zich bezighoudt met het ontwikkelen van navigatieproducten voor de auto-industrie zag de omzet flink stijgen. Topman Harold Goddijn sprak van een goede start van het jaar.

Kiadis Pharma

Bij de kleine bedrijven was Kiadis Pharma de grootste stijger met een plus van 3,9 procent. Het biotechbedrijf neemt het Amerikaanse CytoSen Therapeutics over.

Ajax steeg op de lokale markt 9 procent. De voetbalclub staat na 22 jaar weer in de halve finales van de Champions League na de overwinning op Juventus. De Italiaanse club van sterspeler Christiano Ronaldo kelderde in Milaan bijna 16 procent.

In Parijs zakte voedingsconcern Danone 0,5 procent na publicatie van de omzetcijfers. Het Zweeds-Zwitserse technologieconcern ABB klom 6 procent in Zürich na het vertrek van de topman. In Stockholm dikte Ericsson 3,8 procent aan. De Zweedse producent van netwerkapparatuur boekte in het eerste kwartaal weer winst, na een verlies een jaar eerder.

De euro was 1,1300 dollar waard, tegen 1,1291 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 64,20 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 71,79 dollar per vat.