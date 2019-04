Cyberteam Limburg pakt Whatsapp-hacker

De man wordt ervan verdacht dat hij Whatsapp-accounts van vele slachtoffers heeft gehackt en overgenomen, meldt de politie woensdag.

Mensen uit de contactenlijst op de telefoon van het slachtoffer werden vervolgens benaderd met het verzoek om wegens een “noodgeval” dringend geld over te maken. De gebruikte bankrekeningen werden door katvangers, ook wel geldezels genoemd, ter beschikking gesteld van de verdachte.

Na de aanhouding van de verdachte verrichtte de politie een zoeking in zijn woning. Daarbij werden aanzienlijke hoeveelheden geld en vele digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Oplichters doen zich op whatsapp voor als vriend of familielid. Ⓒ DE TELEGRAAF

Bij deze vorm van fraude krijgt de oplichter op listige wijze de WhatsApp-verificatiecode van iemand in handen. Met deze code kan er een kopie van de account worden gemaakt of zelfs een nieuw telefoonnummer aan worden gekoppeld. De internetcriminelen nemen dan de WhatsApp van het slachtoffer over en vragen uit zijn naam om geld over te maken. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat men in het buitenland is bestolen of dat de website van de bank er even uit ligt. Telefonisch contact wordt afgehouden met excuses.

Er is ook een simpelere vorm van Whatsappfraude, waarbij mensen zich voordoen als vriend of familielid vanaf een onbekend telefoonnummer. De oplichter zal dan eerst zeggen dat hij tijdelijk een nieuw nummer heefft. Daaraan is dan wel een bekende foto gekoppeld die hij of zij van internet heeft geplukt. Ook in deze gevallen wordt dan verzocht om geld over te maken.