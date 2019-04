Weer faillissement Twinlife

Het betekent het tweede faillissement van het kledingmerk in twee jaar tijd. Het merk kende zijn hoogtijdagen in de jaren negentig van de vorige eeuw, toen voetbalbroers Frank en Ronald de Boer het gezicht waren van Twinlife.

Een rechter heeft het faillissement dinsdag uitgesproken, staat in rechtbankdocumenten. Twee jaar geleden ging het merk ook al failliet, in de nasleep van de ondergang van warenhuisketen V&D, waar het merk zogeheten shop in shops had.

Ten Wolde verwacht de komende dagen nodig te hebben om de boel te inventariseren. De webshop van Twinlife is „uit voorzorg” uit de lucht gehaald. Binnen enkele dagen verwacht hij meer duidelijkheid te kunnen geven, ook over de kansen op een eventuele doorstart.

Twinlife heeft zelf geen fysieke winkels. Bij het merk werken ongeveer twaalf mensen. De kleding van Twinlife wordt volgens Ten Wolde geproduceerd in Turkije en Azië.