Reizigers Schiphol langer in bouwchaos

André van den Berg, directeur Schiphol vastgoed. Ⓒ ANKO STOFFELS

Schiphol - Reizigers op Schiphol zitten nog langer in de bouwchaos. De luchthaven moet de oplevering van de nieuwe pier een jaar uitstellen. Dat zegt directeur vastgoed André van den Berg in gesprek met De Telegraaf. De luchthaven is door reizigersgroei en achterstallige investeringen bezig met allerlei bouwprojecten. De A-pier zou eind dit jaar opgeleverd worden, maar Schiphol krijgt dat niet voor elkaar. Dit wordt december 2020, omdat Schiphol niet in het drukke zomerseizoen wil starten.