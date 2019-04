‘Dik Wessels regelde schulden voor banken’

Het leegstaande winkelcentrum The Wall langs de A2, dat als een molensteen om de nek van SNS hing. Ⓒ René Bouwman

Amsterdam - Miljardair Dik Wessels werd in de jaren voor zijn dood ingehuurd om probleemklanten van banken onder druk te zetten. Zo trachtte de befaamde bouwondernemer acht jaar terug in opdracht van SNS Reaal het roer over te nemen bij vastgoedondernemer Roger Lips, met als doel de ontmanteling van diens bedrijf dat met een schuld van €380 miljoen als een molensteen om de nek van SNS hing.