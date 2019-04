Wall Street blijft dicht bij huis

New York - De aandelenbeurzen in New York hadden woensdag moeite om richting te vinden. Beleggers kauwden op een aantal kwartaalresultaten en positiever dan verwachte cijfers uit China. Chipbedrijven reageerden daar positief op, maar bedrijven in de gezondheidszorg zakten juist weg uit angst voor ander beleid nu de presidentsverkiezingen naderen.