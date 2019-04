Fed ziet economische groei weer aantrekken

Berichten over de consumentenuitgaven lieten een wisselend beeld zien. In veel sectoren namen die toe, maar juist in winkels en bij autodealers hielden consumenten de hand wat meer op de knip.

De arbeidsmarkt is in het merendeel van de regio's krap. Door de hele Verenigde Staten neemt het aantal banen nog toe, waardoor vacatures soms lastig te vervullen zijn. Vooral in de productie en de bouw is te weinig personeel te vinden.

De prijzen lieten een bescheiden tot middelmatige stijging zijn. Met name importheffingen, transportkosten en hogere lonen worden als oorzaken genoemd.