Kleine verliezen op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 26.449,54 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2900,45 punten. Techbeurs Nasdaq ging 0,1 procent omlaag en stond op 7996,08 punten.

Chinese cijfers over economische groei, industriële productie en detailhandelsverkopen waren beter dan verwacht. Chipbedrijven, die sterk afhankelijk zijn van China, kregen daardoor een zetje. Intel, Micron en Broadcom stegen tot 3,3 procent.

Qualcomm

Qualcomm ging 12,2 procent omhoog. Dat bedrijf profiteerde ook van een schikking met Apple (plus 2 procent) en het nieuws dat Intel stopt met het bouwen van mobiele communicatiechips.

Bedrijven in de gezondheidszorg gingen voor de tweede dag op rij omlaag. De angst voor meer regulering als de Democraten de verkiezingen van volgend jaar winnen beheerst de markt. UnitedHealth, Pfizer en Merck daalden tot 4,7 procent. Abbott Laboratories daalde 4,6 procent, ondanks dat het bedrijf de verwachtingen overtrof met zijn kwartaalcijfers.

PepsiCo

Frisdrank- en snackmaker PepsiCo (plus 3,8 procent) zette een hogere omzet en winst in de boeken. Vooral snacks en drankjes met minder suiker deden het goed. Zakenbank Morgan Stanley haalde een lagere winst, mede door minder inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen. Het aandeel kreeg er 2,6 procent bij.

Vooruitzichten bij Netflix (min 1,3 procent) geven beleggers mogelijk reden tot zorg. Door prijsverhogingen verwacht de videostreamingdienst een dip in de aanwas van nieuwe abonnees, net nu film- en mediagigant Disney met een concurrerend platform komt. Technologieconcern IBM (min 4,2 procent) zag omzet en winst dalen.

De euro was 1,1299 dollar waard, tegen 1,1298 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 63,74 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 71,61 dollar per vat.