Alcoa verwacht minder vraag naar aluminium

Pittsburgh - De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa denkt dat de wereldwijde vraag naar dat metaal lager uitvalt dan het bedrijf eerder verwachtte. Alcoa gaat nu uit van een groei van 2 tot 3 procent, dat was eerder nog 3 tot 4 procent. Vooral in in de Chinese transport- en elektronicasectoren wordt minder aluminium gebruikt.