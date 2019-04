Baas worstelt met ouderen

„Het is duidelijk dat werkgevers liever niet zien dat hun mensen langer moeten doorwerken”, zegt Jaap Oude Mulders, onderzoeker van pensioendenktank Netspar.

Er zijn veel zorgen bij de bedrijven. Vooral over de beperkte inzetbaarheid van oudere werknemers met gezondheidsproblemen. Maar ook over de vraag of mensen hun werk lichamelijk wel volhouden tot de steeds hogere AOW-leeftijd. Vooral in zware beroepen als de bouw en industrie is dat een punt van zorg.

Bedrijven doen ondanks hun zorgen en bezwaren wel steeds meer om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Bijvoorbeeld met extra vrije dagen, de mogelijkheid om op flexibele tijden te werken of trainingen. Oude Mulders: „Werkgevers zetten de tering naar de nering.”