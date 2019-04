Booking-oprichter meldt zich voor Eneco

Het doel van het gezelschap is om van Eneco een 'nationale groene kampioen' te maken. Ook benadrukt het consortium het belang dat Eneco in Nederlandse handen blijft. Eneco kwam begin dit jaar in de etalage te staan. De krant meldt dat uit vertrouwelijke documenten blijkt dat de ondernemers financiële rugdekking krijgen van twee buitenlandse partijen: de Australische investeerder Macquarie en het Chinese conglomeraat Sumec.

Eneco moet volgens ingewijden zo'n 3 miljard euro kunnen opleveren. Eerder gaf olie- en gasconcern Shell al aan dat het Eneco wil kopen samen met pensioenbelegger PGGM. Eneco wil niet reageren op geruchten rond het verkoopproces. Sumec en Macquarie waren niet bereikbaar voor commentaar.