Duidelijkheid huidzorg Nestlé in zomer

Vevey - Voedingsmiddelen- en verzorgingsproductengigant Nestlé verwacht medio 2019 duidelijkheid over zijn huidverzorgingstak. Het onderzoeken van de strategische opties, zoals een verkoop, verloopt volgens het Zwitserse bedrijf volgens plan. Over de vleeswarentak, die ook in de etalage staat, wordt later in het jaar een knoop doorgehakt.