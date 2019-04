TSMC voelt zwakkere smartphonevraag

TSMC zette een winst in de boeken van 61,4 miljard won, omgerekend bijna 1,8 miljoen euro. Dat is lager dan kenners vooraf in doorsnee hadden voorzien. De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op 218,7 biljoen won.

De belangrijke klant van het Nederlandse ASML merkt onder meer een strategiewijziging bij Apple, die groei probeert te stimuleren door zich sterker te richten op diensten in plaats van hardware. Volgens onderzoekers zal de wereldwijde vraag naar smartphones dit jaar met 0,9 procent dalen.

Ook had TSMC overigens last van een fout met chemicaliën. Er moesten meer siliciumplaten, waar computerchips van worden gemaakt, worden weggegooid dan eerder werd aangenomen. Voor het tweede kwartaal rekent TSMC op een omzet van, in dollars, van 7,55 miljard tot 7,63 miljard.