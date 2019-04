'Drukke cijferdag op Beursplein 5'

Levensmiddelenconcern Unilever realiseerde afgelopen kwartaal een omzet van 12,4 miljard euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 3,1 procent. Het concern liet verder weten op koers te liggen voor het behalen van de doelen in 2019.

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis behaalde in het eerste kwartaal een hogere omzet. Dat had het bedrijf met name te danken aan stevige groei op de Noord-Amerikaanse markt. Ook de winstgevendheid ging omhoog.

Sligro

Sligro Food Group kende naar eigen zeggen een trage start van het jaar. Het groothandelsbedrijf merkte dat het consumentenvertrouwen in zowel Nederland als België achteruit is gegaan. Ook speelt mee dat Pasen wat later valt dan vorig jaar. Sligro onthoudt zich van een concrete voorspelling voor de halfjaarresultaten.

Beddenverkoper Beter Bed is optimistisch over de hervormingen bij Matratzen Concord. De Duitse keten die een flink aantal winkels sloot kampt nog met de naweeën van een gifschandaal, maar volgens het moederbedrijf zijn onderliggend de eerste positieve ontwikkelingen te zien.

Basic-Fit

De beursgenoteerde sportschooluitbater Basic-Fit zag afgelopen kwartaal de omzet met 29 procent groeien. De onderneming kreeg er 22 nieuwe sportclubs bij, waardoor het totale bestand groeide tot 651 stuks. Het ledenbestand groeide met 19 procent tot bijna 2 miljoen abonnees. Het bedrijf zegt op koers te liggen om dit jaar ongeveer 125 sportscholen te openen.

Chipmachinemaker ASML en tankopslagbedrijf Vopak zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) schroefde zijn aanbeveling voor ASML terug, terwijl Bank Degroof Petercam positiever werd over Vopak.

Importheffingen

Aan het handelsfront heeft de Europese Unie staat klaar om eigen importheffingen in te voeren als de Amerikaanse president Donald Trump zijn dreigement van heffingen op Europese producten doorzet. De Europese Commissie heeft daarom een lijst opgesteld van producten die de EU mogelijk wil belasten.

De euro was 1,1297 dollar waard, tegen 1,1298 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 63,78 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 71,60 dollar per vat.