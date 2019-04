Nieuwe boekhoudregels positief voor Euronext

De nieuwe standaard voor financiële verslaggeving is begin dit jaar in werking getreden. Volgens Euronext heeft IFRS 16 ook een beperkte impact op de operationele winst van 100.000 euro positief. Het effect op de nettowinst is volgens Euronext niet significant.

Volgens de beursuitbater zal de impact van de nieuwe regels in de overige kwartalen dit jaar gelijk zijn aan de invloed in de resultaten over het eerste kwartaal.