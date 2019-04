Meevallend kwartaal voor Unilever

De opbrengsten kwamen in het eerste kwartaal uit op 12,4 miljard euro, 1,6 procent minder dan een jaar eerder in dezelfde periode. Als de verkoop van de zogeheten spreads-divisie niet mee wordt geteld steeg de omzet met 3,1 procent. Het grootste deel daarvan kwam door prijsverhogingen.

Cif, Omo en Biotex

Vooral de lijn van huishoudelijke producten deed het goed met een omzetgroei op vergelijkbare basis van 6 procent. De divisie met merken als Cif, Omo en Biotex focuste zich meer op de duurdere producten en dat wierp zijn vruchten af. De tak voor cosmetica en persoonlijke verzorging, de grootste divisie, groeide onderliggend met 3,1 procent. Voedingsmiddelen lieten met 1,5 procent een meer bescheiden groei zien.

De opkomende markten lieten wat herstel zien. Dat gold vooral voor Zuidoost-Azië en Brazilië. In India zwakte de groei wat af. Unilever had eerder gewaarschuwd voor tegenwind in Latijns-Amerika. Financieel topman Graeme Pitkethly zag wel voorzichtige tekenen van herstel in Latijns-Amerika, vooral in Brazilië. „Maar nu moeten we nog even doorbijten.”

Jaardoelstellingen

Unilever liet weten op koers te liggen voor het behalen van zijn jaardoelstellingen. Unilever rekent op omzetgroei in 2019 die uitkomt aan de onderkant van de meerjaarsverwachting van 3 tot 5 procent. Volgens Pitkethly mikt Unilever normaliter op 1 procentpunt meer groei dan de markt. Momenteel lukt dat niet al zijn er wel „bemoedigende signalen” voor na 2019.

Het concern wordt al enige tijd in verband gebracht met de huidverzorgingstak van concurrent Nestlé. Die liet eerder op de dag weten in de zomer knopen door te hakken. Pitkethly wilde niet ingaan op de marktgeruchten.

Unilever-topman Alan Jope

"Topman Jope moet aan de bak"

Dit vindt DFT-verslaggever Harry van Gelder:

„De verse topman Alan Jope moet flink aan de bak. Unilever dreigt onder de eigen gewilde bandbreedte van 3-5% onderliggende groei te vallen, met een groei van 3,1%. De verkopen in de VS en Europa stagneren. Ook Food komt nauwelijks van zijn plek. Pluspunt is dat de strategie om in te zetten in innovatie en opkomende markten, lijkt te werken. Hier is de groei solide.”

Volg Harry van Gelder op Twitter: @harryvgelder

Lees ook: Vraagtekens bij prognoses Unilever