'Twijfels over overname Osram Licht'

In februari werd bekend dat Bain en Carlyle gesprekken voerden over de overname van Osram, maar die twee partijen zijn naar verluidt niet overtuigd van de verklaring die de Duitsers gaven voor het recente omzetalarm. Het was de zoveelste keer dat Osram zijn prognoses naar beneden bij moest stellen.

Het bedrijf heeft, evenals concurrenten, veel last van een verminderde vraag in de verlichtingsmarkt. Ook de vraag naar autolampen door grote automakers loopt terug.